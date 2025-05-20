«Херсонес Таврический» под санкциями: в ЕС огласили новый черный список

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости Крым. Европейский союз расширил санкционный пакет против России, добавив в него 189 судов и 75 физических и юридических лиц, сообщает РИА Новости. Помимо крупных компаний и оборонных предприятий, в черный список попал музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе.