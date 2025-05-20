Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против РФ во вторник. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путины заявил лидерам ЕС и главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что не поддерживает идею об ужесточении антироссийских санкций.
Накануне после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа страны Европы договорились усилить санкционное давление на Россию.
Европейские лидеры «ошеломлены» итогами разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку все еще надеются спровоцировать Штаты на прямую конфронтацию с Россией. Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.