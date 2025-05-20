Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Херсонес Таврический» под санкциями: в ЕС огласили новый черный список

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости Крым. Европейский союз расширил санкционный пакет против России, добавив в него 189 судов и 75 физических и юридических лиц, сообщает РИА Новости. Помимо крупных компаний и оборонных предприятий, в черный список попал музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе.

Источник: РИА "Новости"

Кроме музея, в санкционную «компанию» вошли входящий в Ростех станкостроительный холдинг «Стан», страховое акционерное общество ВСК, разработчик и производитель беспилотников «Беспилотные системы», Производитель дронов на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский», «Государственный зерновой оператор».

Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против РФ во вторник. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путины заявил лидерам ЕС и главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что не поддерживает идею об ужесточении антироссийских санкций.

Накануне после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа страны Европы договорились усилить санкционное давление на Россию.

Европейские лидеры «ошеломлены» итогами разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку все еще надеются спровоцировать Штаты на прямую конфронтацию с Россией. Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.