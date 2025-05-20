Госдума приняла закон о регистрации мигрантов через мобильное приложение

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о проведении в Москве и Московской области эксперимента с 1 сентября 2025 по 1 сентября 2029 года по регистрации мигрантов на учет через мобильное приложение, которое будет собирать информацию о геолокации иностранных граждан.
Устанавливается, что иностранные граждане — участники эксперимента регистрируются в специализированном мобильном приложении, предоставляют согласие на обработку их персональных данных, включая данные мобильных устройств и геолокации, направляют в территориальный орган МВД сообщение о месте своего фактического нахождения посредством специализированного мобильного приложения.
Также определяются основания снятия иностранного гражданина с учета по адресу уполномоченной Москвой организации. Одним из таких оснований предусматривается отсутствие сведений о геолокации устройства мигранта более 3 рабочих дней с даты последнего мониторинга. В этом случае сведения об иностранном гражданине, при отсутствии законных оснований для его пребывания в России, будут включаться в реестр контролируемых лиц.
Эксперимент предлагается провести с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года на территории Москвы и Московской области. Участниками эксперимента станут иностранные граждане, въехавшие в Россию без визы: в том числе те, кто работает по патенту; имеет право работать без патента в соответствии с федеральными законами или международными договорами (кроме граждан Белоруссии); изменил цель визита на территории проведения эксперимента; а также те, кто находится в регионе более 90 дней не с целью трудовой деятельности.
Также законопроектом предлагается в определенных субъектах предоставить возможность иностранным гражданам, получившим патент на территории одного региона, работать на территории другого, а работодателям — право привлекать для работы иностранных граждан, получивших патент на территории иного субъекта.
Согласно законопроекту, обязательным условием такого привлечения иностранных специалистов будет наличие соглашения об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности на основании патента, заключенного между соответствующими субъектами.
Право заключать соглашения между собой предлагается предоставить высшим должностным лицам Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В целях сохранения контроля за трудовой миграцией законопроект предусматривает обязанность работодателя в случае осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности на территории двух субъектов подачи уведомления в территориальный орган МВД России по месту осуществления трудовой деятельности. −0-