Госдума приняла закон о регистрации мигрантов через мобильное приложение

Эксперимент предлагается провести с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года на территории Москвы и Московской области. Участниками эксперимента станут иностранные граждане, въехавшие в Россию без визы: в том числе те, кто работает по патенту; имеет право работать без патента в соответствии с федеральными законами или международными договорами (кроме граждан Белоруссии); изменил цель визита на территории проведения эксперимента; а также те, кто находится в регионе более 90 дней не с целью трудовой деятельности.