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В Крыму обитает вид комаров-переносчиков лихорадки

В Крыму обитает опасный вид комаров.

Источник: Комсомольская правда

На территории Крыма обитает один из двух видов комаров, способных переносить опасные инфекции, включая лихорадку денге. Об этом рассказала врач-инфекционист Черноморской центральной районной больницы Варвара Пугач в интервью «Крымской газете».

Эти комары легко различимы благодаря своему характерному внешнему виду: их тело черного цвета, украшенное белыми пятнами, а на тонких черных лапах заметны белые полосы.

По словам Пугач, в Крыму зарегистрировано лишь несколько случаев заражения лихорадкой денге, и все они были привозными, то есть связаны с иностранцами, приехавшими из стран, где это заболевание широко распространено. Таким образом, теоретически эти комары могут стать переносчиками инфекции, если укусят людей, уже больных. Однако за весь период наблюдений в Крыму таких случаев было крайне мало, успокоила врач.

Она также подчеркнула, что на ранних стадиях лихорадка денге не проявляет специфических симптомов.

«Профилактика — наше все. Лечение заключается в купировании симптомов и создании условий для того, что организм смог побороть эту болезнь самостоятельно», — рассказала Варвара Пугач.

Для предотвращения заражения денге и другими инфекциями, передающимися через укусы комаров, врач рекомендует использовать репелленты, носить одежду с длинными рукавами, устанавливать москитные сетки и избегать скоплений стоячей воды — идеального места для размножения этих насекомых.