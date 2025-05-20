В Крыму обитает вид комаров-переносчиков лихорадки

По словам Пугач, в Крыму зарегистрировано лишь несколько случаев заражения лихорадкой денге, и все они были привозными, то есть связаны с иностранцами, приехавшими из стран, где это заболевание широко распространено. Таким образом, теоретически эти комары могут стать переносчиками инфекции, если укусят людей, уже больных. Однако за весь период наблюдений в Крыму таких случаев было крайне мало, успокоила врач.