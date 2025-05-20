Новую стратегию обращения с отходами планируется принять в Беларуси

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко рассказал о том, что он не так давно лично осмотрел деревни, которые находятся на севере Минской области (читать далее здесь). Рассказывали мы и о том, что в Министерстве образования Беларуси назвали точную дату — не позднее 11 июня выпускники школ узнают свои баллы, полученные на ЦЭ (здесь подробности).