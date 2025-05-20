Новую стратегию обращения с отходами планируется принять в Беларуси

В Беларуси может быть принята новая стратегия обращения с отходами. Речь об этом шла на совещании по соответствующей проблематике, которое президент Беларуси Александр Лукашенко провел во вторник, 20 мая 2025 года.
— Такой документ по состоянию на сегодня разработан, — доложил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк, слова которого приводит БелТА.
Министр подчеркнул, что при создании стратегии были задействованы представители науки, местных органов власти, заинтересованных организаций, бизнеса. Все они вошли в состав координационного совета, созданного по инициативе Министерства природы.
— Стратегия вынесена на общественное обсуждение. Поступают определенные вопросы, в том числе и от граждан, которые мы учитываем. И в ближайшее время, после определенной доработки, стратегия будет внесена на рассмотрение в правительство, — констатировал Сергей Масляк.
Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко рассказал о том, что он не так давно лично осмотрел деревни, которые находятся на севере Минской области (читать далее здесь). Рассказывали мы и о том, что в Министерстве образования Беларуси назвали точную дату — не позднее 11 июня выпускники школ узнают свои баллы, полученные на ЦЭ (здесь подробности).