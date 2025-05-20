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Новую стратегию обращения с отходами планируется принять в Беларуси

В Беларуси планируется принять новую стратегию обращения с отходами.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси может быть принята новая стратегия обращения с отходами. Речь об этом шла на совещании по соответствующей проблематике, которое президент Беларуси Александр Лукашенко провел во вторник, 20 мая 2025 года.

— Такой документ по состоянию на сегодня разработан, — доложил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк, слова которого приводит БелТА.

Министр подчеркнул, что при создании стратегии были задействованы представители науки, местных органов власти, заинтересованных организаций, бизнеса. Все они вошли в состав координационного совета, созданного по инициативе Министерства природы.

— Стратегия вынесена на общественное обсуждение. Поступают определенные вопросы, в том числе и от граждан, которые мы учитываем. И в ближайшее время, после определенной доработки, стратегия будет внесена на рассмотрение в правительство, — констатировал Сергей Масляк.

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко рассказал о том, что он не так давно лично осмотрел деревни, которые находятся на севере Минской области (читать далее здесь). Рассказывали мы и о том, что в Министерстве образования Беларуси назвали точную дату — не позднее 11 июня выпускники школ узнают свои баллы, полученные на ЦЭ (здесь подробности).