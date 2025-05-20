«Акрон» стал 1-м по удачным технико-тактическим действиям на половине соперника

При этом тольяттинцы стали первыми в чемпионате по удачным технико-тактическим действиям в штрафной соперника. Всего — 26, сообщает «РУСТАТ». Столичный клуб — по ожидаемым голам (3,38 балла) и ударам в створ (девять, столько же — у ЦСКА).