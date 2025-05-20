«Акрон» стал 1-м по удачным технико-тактическим действиям на половине соперника

Аналитики подвели итоги 29-го тура Российской Премьер-лиги.
В минувшем круге подопечные Заура Тедеева на выезде проиграли московскому «Динамо» с минимальным счетом 1:2 (12+). В «красно-черных» отличился Артур Галоян. Второй мяч пропустили в уже добавленное время.
При этом тольяттинцы стали первыми в чемпионате по удачным технико-тактическим действиям в штрафной соперника. Всего — 26, сообщает «РУСТАТ». Столичный клуб — по ожидаемым голам (3,38 балла) и ударам в створ (девять, столько же — у ЦСКА).
Ранее 24-летний полузащитник «Акрона» Владимир Хубулов заявил, что хочет остаться в клубе. Сейчас принадлежит самарским «Крыльям». У соседей — по договору аренды с правом выкупа.
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