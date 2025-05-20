Дроны могут начать использовать для диагностики разрушений авиалайнеров

НОВОСИБИРСК, 20 мая. /ТАСС/. Ученые Сибирского научно-исследовательского института им. Чаплыгина предложили использовать беспилотники с прикрепленными к ним тепловизорами для обследования на дефекты больших авиалайнеров. Об этом сообщил на первом российском приборостроительном форуме «Прибориум» замначальника научного отдела института Александр Брагин.
Дефектоскопия — это методы неразрушающего контроля, используемые для выявления нарушения сплошности или однородности материала (дефектов в виде трещин, пор, инородных включений и другие). В авиации задачей дефектоскопии также является контроль размеров отдельных деталей и обнаружение негерметичности в заданных зонах.
«С нами работал томский институт. У них хорошо развит тепловой метод дефектоскопия с помощью тепловизоров на триноге. Также его можно поставить на беспилотник, и [заставить облететь] большое воздушное судно. Идея есть, технология есть, нужно это все вместе соединить и сделать как инициативную разработку», — сказал он.
По словам Брагина, самое важное в такой диагностике — это метод, который позволит анализировать собранные данные. Как отметил ученый, за этим сейчас будущее. Дроны могли бы обследовать воздушное судно сразу по приземлению. В частности, на предмет скоплений воды на композитных материалах. Кроме тепловизионного оборудования, можно использовать также ультразвукововое оборудование.
СибНИА известен своими научно-исследовательскими и испытательными работами в авиационной и космической отраслях России. За время работы институт исследовал аэродинамические характеристики более 2 тыс. различных летательных аппаратов, наземных транспортных средств, подводных лодок и архитектурных сооружений.