Дроны могут начать использовать для диагностики разрушений авиалайнеров

«С нами работал томский институт. У них хорошо развит тепловой метод дефектоскопия с помощью тепловизоров на триноге. Также его можно поставить на беспилотник, и [заставить облететь] большое воздушное судно. Идея есть, технология есть, нужно это все вместе соединить и сделать как инициативную разработку», — сказал он.