Красноярск подписал Меморандум о сотрудничестве с городом Гродно

Документ, подписанный мэром Владиславом Логиновым, подтверждает намерения развивать существующие партнерские отношения между Красноярском и Гродно.
Среди условий соглашения упоминаются становление прямых связей между общественными организациями, учреждениями науки, культуры и образования, а также представителями деловых кругов и средств массовой информации обоих городов. Также в них говорится о совместных проектах в сфере экономики и бизнеса, образования, культуры, спорта и туризма.
Напомним, что сегодня завершилась поездка делегации Красноярского края в Республику Беларусь. Среди прочих задач участники встречи выделили возможность продвижения на белорусский рынок продукции красноярских производителей, импорта пассажирской и сельскохозяйственной техники в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» и проекта «Чистый край», оборудования, комплектующих для развития промышленности.