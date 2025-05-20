Красноярск подписал Меморандум о сотрудничестве с городом Гродно

Среди условий соглашения упоминаются становление прямых связей между общественными организациями, учреждениями науки, культуры и образования, а также представителями деловых кругов и средств массовой информации обоих городов. Также в них говорится о совместных проектах в сфере экономики и бизнеса, образования, культуры, спорта и туризма.