Медпомощь от двенадцатой бригады врачей из Прикамья получили около 4,7 тысячи жителей Северодонецка

Напомним, что с августа 2022 года медицинские работники выезжают в подшефный Прикамью Северодонецк, чтобы оказывать медицинскую, консультативную и методическую помощь. Так, предыдущая бригада, одиннадцатая, оказала медицинскую помощь более чем семи тысячам жителей территории. В составе 11-й бригады работали терапевты, офтальмолог, кардиолог, рентгенологи, анестезиолог-реаниматолог и судебно-медицинский эксперт. Жители Северодонецка регулярно передают слова благодарности в адрес специалистов из Пермского края.