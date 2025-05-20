Медпомощь от двенадцатой бригады врачей из Прикамья получили около 4,7 тысячи жителей Северодонецка

Из командировки в Северодонецк в Пермский край вернулась двенадцатая бригада медицинских работников. За полтора месяца работы прикамские врачи успели оказать медицинскую помощь около 4,7 тысячи жителей территории.
На этот раз в состав бригады вошли терапевты, анестезиолог-реаниматолог, хирург, рентгенолог и судебно-медицинский эксперт.
Например, помощь врача анестезиолога-реаниматолога из Пермского края получили 215 человек, из них 28 — в отделении реанимации. Хирург из Прикамья оказал медицинскую помощь примерно пятистам пациентам, 81 человек среди них был прооперирован.
Терапевты приняли в амбулаторных условиях более 1,2 тысячи пациентов, среди них 146 — в рамках проведения диспансеризации населения. Врач-рентгенолог провел 2,7 тысячи исследований.
Напомним, что с августа 2022 года медицинские работники выезжают в подшефный Прикамью Северодонецк, чтобы оказывать медицинскую, консультативную и методическую помощь. Так, предыдущая бригада, одиннадцатая, оказала медицинскую помощь более чем семи тысячам жителей территории. В составе 11-й бригады работали терапевты, офтальмолог, кардиолог, рентгенологи, анестезиолог-реаниматолог и судебно-медицинский эксперт. Жители Северодонецка регулярно передают слова благодарности в адрес специалистов из Пермского края.
Ранее губернатор Дмитрий Махонин подчеркивал, что врачи из Пермского края работают в Северодонецке практически на постоянной основе: «Они понимают, в какой ситуации оказались люди, и поэтому помогают всем, спасают жизни, несмотря на время суток и усталость. Гордимся вашей самоотверженностью, земляки».