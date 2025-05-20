В Братске отопительный сезон завершится 21 мая

Мэр города Александр Дубровин подписал постановление о поэтапном отключении системы отопления в Братске. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города. Отключение будет происходить поэтапно. В первую очередь тепло отключат на объектах социально-бытового и коммунального назначения. Затем пойдут жилые дома.