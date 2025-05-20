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В Братске отопительный сезон завершится 21 мая

Отключение системы будет происходить поэтапно.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мэр города Александр Дубровин подписал постановление о поэтапном отключении системы отопления в Братске. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города. Отключение будет происходить поэтапно. В первую очередь тепло отключат на объектах социально-бытового и коммунального назначения. Затем пойдут жилые дома.

— Последними от тепла будут отключены учреждения социальной сферы: детсады, школы и больницы, — пояснили в администрации.

После завершения отопительного сезона коммунальные службы незамедлительно приступят к плановым работам по ревизии и подготовке оборудования к следующему зимнему периоду.