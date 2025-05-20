МВД рассказало о схемах мошенничества на «Госуслугах»

«На сайте “Госуслуги”, на портале есть возможность прикрепить документы… Мошенники используют эту возможность, отрисовывают в каких-то программах якобы какую-то доверенность несуществующую, просто создают липовые документы, что якобы вы доверили все свои деньги перевезти куда-то там в пользу террористов, и прикрепляют, получив предварительно доступ от вас», — сказал он на круглом столе «Защита от телефонного и интернет-мошенничества: стратегии безопасности».