Мигрантская преступность в России сократилась почти на 1 процент

«В 2024 году наблюдалась тенденция к сокращению преступности мигрантов на 0,9%. В абсолютных цифрах: 38 936 преступлений в 2023 году, в 2024 — 38 578 преступлений», -сказал он на сессии «Все флаги в гости к нам? Правовые вызовы миграционного регулирования».