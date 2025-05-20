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Мигрантская преступность в России сократилась почти на 1 процент

Бастрыкин: мигрантская преступность сократилась почти на 1 процент в 2024 году.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Количество преступлений, совершенных мигрантами в 2024 году в России, сократилось почти на 1% по сравнению с предыдущим годом, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на ПМЮФ.

«В 2024 году наблюдалась тенденция к сокращению преступности мигрантов на 0,9%. В абсолютных цифрах: 38 936 преступлений в 2023 году, в 2024 — 38 578 преступлений», -сказал он на сессии «Все флаги в гости к нам? Правовые вызовы миграционного регулирования».

Председатель СК РФ также отметил, что по итогам первых трех месяцев 2025 года отмечается рост преступлений, совершенных иностранцами, на 15%.

XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.