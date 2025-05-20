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В Воронеже умерла почетный кардиолог Галина Фурменко

Ей было 83 года.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже на 84-м году жизни скончалась почётный кардиолог РФ и доцент кафедры госпитальной терапии и эндокринологии ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Галина Фурменко. Об этом сообщили на сайте вуза.

Галина Ивановна долгие годы работала на кафедре, а также была главным внештатным кардиологом, успешно совмещая две должности. В 2021 году ее отметили почетным знаком правительства Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской».

Прощание с Галиной Фурменко прошло сегодня, 20 мая. Ее похоронили на Коминтерновском кладбище.