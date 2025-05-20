Хоким Ташкента выделил более 2 миллиардов сумов на заборы и безопасные пешеходные переходы

Да, «заборизация» возвращается — и это вызывает смешанные чувства. С одной стороны, это вынужденная мера: многие пешеходы до сих пор переходят проезжую часть в неположенных местах, рискуя собственной жизнью и провоцируя аварии. С другой стороны, город должен стремиться к комфортной среде, а не превращению улиц в колючий лабиринт.