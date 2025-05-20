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Хоким Ташкента выделил более 2 миллиардов сумов на заборы и безопасные пешеходные переходы

Vaib.uz (Узбекистан. 20 мая). Власти Ташкента, наконец, обратили внимание на важнейшую часть городской инфраструктуры — безопасность пешеходов. Согласно новому решению хокима столицы, из городского бюджета будет выделено свыше 2 миллиардов сумов на установку металлических ограждений вдоль дорог и обустройство приподнятых пешеходных переходов.

Источник: Vaib.Uz

В частности, 1,4 миллиарда сумов пойдут на установку металлических заграждений вдоль улиц и многополосных трасс. Общая протяжённость составит 5,6 километра, больше всего заборов появится в Алмазарском и Яккасарайском районах.

Да, «заборизация» возвращается — и это вызывает смешанные чувства. С одной стороны, это вынужденная мера: многие пешеходы до сих пор переходят проезжую часть в неположенных местах, рискуя собственной жизнью и провоцируя аварии. С другой стороны, город должен стремиться к комфортной среде, а не превращению улиц в колючий лабиринт.

Также на 588 миллионов сумов планируется обустроить 42 приподнятых пешеходных перехода, чтобы водители были вынуждены сбавлять скорость, а пешеходы могли чувствовать себя в безопасности.

При этом в официальном документе не указаны точные сроки выполнения работ, что вызывает вопросы: когда именно эти меры будут реализованы и насколько эффективно они будут контролироваться?

В любом случае, такие шаги — пусть и запоздалые — важны для снижения числа ДТП с участием пешеходов, особенно в преддверии летних каникул, когда на улицах становится больше детей. Остаётся надеяться, что за цифрами последуют реальные действия, а не отчёты на бумаге.