Блогер Саша Стоун заявил, что постарается в скором времени вернуться на ринг

— Честно говоря, я вообще не заметил, как пролетело время между первым и вторым сезоном сериала. Когда ты постоянно находишься на съемках, выступлениях, жизнь идет намного быстрее. Однако я был рад вновь вернуться к своей роли и к тому ощущению, когда на съемочной площадке работаешь с крутой и профессиональной командой. Мы с ребятами сразу нашли общий язык, поэтому мне очень повезло быть частью этого проекта. А что касается моего персонажа, мне действительно часто говорят, что мы с Артемом очень похожи. Конечно, различия все же есть, но я старался привнести в его характер что-то от себя.