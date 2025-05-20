Более чем 9 тысячам мигрантов аннулировали языковые сертификаты

«МВД… за 2024 год, если не ошибаюсь, свыше 9 тысяч по итогам 2024 года аннулировано сертификатов. Потому что сотрудники МВД считали, что эти лица не владеют русским языком», — сказал Музаев на полях Петербургского международного юридического форума.