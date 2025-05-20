Более чем 9 тысячам мигрантов аннулировали языковые сертификаты

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Свыше 9 тысяч сертификатов о знании русского языка аннулировано у мигрантов по итогам 2024 года, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях ПМЮФ.
«МВД… за 2024 год, если не ошибаюсь, свыше 9 тысяч по итогам 2024 года аннулировано сертификатов. Потому что сотрудники МВД считали, что эти лица не владеют русским языком», — сказал Музаев на полях Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.