Стоматолог Кадькалова рассказала, можно ли избавиться от зубного камня в домашних условиях

Зубной камень — это отложение твердых минеральных веществ на поверхности зубов, которое формируется постепенно вследствие накопления зубного налета. Зубной налет представляет собой липкую пленку, состоящую из бактерий, остатков пищи и слюны. Если этот налет регулярно не удалять, он затвердевает, превращаясь в зубной камень. Врач-стоматолог, основатель сети стоматологических клиник Наталия Кадькалова рассказала «Вечерней Москве», можно ли от него избавиться в домашних условиях.
По ее словам, зубной камень образуется в результате минерализации зубного налета, который накапливается на поверхности зубов. Если регулярно, хотя бы раз в полгода, не ходить к стоматологу для профессиональней гигиены, налет затвердевает и превращается в камень. Он уменьшает уровень десны и кости, которая держит зуб, что приводит к серьезным последствиям и к ранней потере зубов. Качественный уход в домашних условиях позволит защитить зубы.
— Чистить зубы необходимо минимум два раза в день. В идеале это делать после каждого приема пищи. Важное правило — чистить зубы после завтрака. Обязательно использовать ирригатор для полости рта, потому что обычная щетка не справляется с остатками пищи в межзубных промежутках, — рассказала она.
Эксперт отметила, что некоторые продукты способствуют ускоренному образованию зубного камня. Если исключить их из рациона, то он будет образовываться медленнее.
— Употребление большого количества сахара и углеводов может способствовать увеличению количества налета. Если вы съели кусок торта, то обязательно почистите зубы после приема пищи. Если такой возможности нет, прополощите рот водой, — говорит Кадькалова.
Специалист добавила, что различия в составе слюны у разных людей могут влиять на скорость образования зубного камня. Тем не менее у курящих людей слюна гуще и ее меньше — это способствует увеличению налета.
Почему могут вырасти лишние зубы.
Как рассказала врач, некоторые заболевания могут стать причиной изменения состава слюны и провоцировать образование зубного камня. К ним относятся:
сахарный диабет;гипотиреоз;гастрит;язвенная болезнь;панкреатит;хронический тонзиллит;фарингит;синусит.
Эксперт заверила, что удалять зубной камень самостоятельно в домашних условиях нельзя, потому что можно повредить эмаль и десны. Для эффективного удаления рекомендуется обратиться к стоматологу, который выполнит процедуру профессиональной гигиены полости рта с использованием специальных инструментов и аппаратов.
— Важно помнить, что зубы нужно беречь. А самый эффективный способ защитить их от зубного камня — это профилактика, — заключила собеседница «ВМ».
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