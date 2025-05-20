Стоматолог Кадькалова рассказала, можно ли избавиться от зубного камня в домашних условиях

По ее словам, зубной камень образуется в результате минерализации зубного налета, который накапливается на поверхности зубов. Если регулярно, хотя бы раз в полгода, не ходить к стоматологу для профессиональней гигиены, налет затвердевает и превращается в камень. Он уменьшает уровень десны и кости, которая держит зуб, что приводит к серьезным последствиям и к ранней потере зубов. Качественный уход в домашних условиях позволит защитить зубы.