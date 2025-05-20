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В. Федорищев поручил развивать парковое хозяйство региона уже сейчас

На очередной «оперативке» правительства заслушали доклады чиновников регионального минприроды, администраций Самары и Тольятти.

На очередной «оперативке» правительства заслушали доклады чиновников регионального минприроды, администраций Самары и Тольятти. В них речь шла о нынешнем состоянии парковых зон на территории Самарской области и перспективах их развития.

По итогам этих выступлений губернатор сделал вывод, что работу по развитию мест любимых мест для отдыха горожан нужно активизировать.

В частности, администрации Самары он поручил обратить внимание на восстановление водоемов в городских парках, так как в последние годы из-за недостатка внимания со стороны городских властей некоторые из них пришли в упадок.

Несмотря на то, что Федорищев ранее поручал в течении ближайших четырех лет кардинально улучшить состояние парковых зон в населенных пунктах региона, пока чиновникам регионального и муниципального уровней не удалось наладить плотное взаимодействие в этом вопросе.

Так, например, проектные работы по модернизации парков в областной столице были запланированы только на следующий год.

Эта ситуация главу региона не устроила: «Если проектные работы у нас сейчас не ведутся, значит на следующий год у нас будет очень мало решений, которые можно реализовать. Это плохо».

В Тольятти, несмотря на солидные суммы, которые планируется выделить городского бюджета на развитие городских парков уже в этом году, также отсутствуют системные решения, направленные на развитие этой сферы.

Губернатор поручил максимально быстро наладить совместную работу региональных и муниципальных ведомств. Он предложил взять за основу опыт коллег из Татарстана, Нижегородской области, где такой подход уже дает реальные результаты.

Сегодня, парки — это не только бережное отношение к природе и комфортная среда для жителей, но и элемент туристической привлекательности региона в целом, отметил Вячеслав Федорищев.

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