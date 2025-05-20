Всегда ли нужна запятая перед «как»: правила пунктуации и сложные случаи

Упустить запятую или, наоборот, наставить лишние знаки препинания, в русском языке довольно легко. Вместе с филологом Ксенией Камардиной «Газета.Ru» разобралась, когда перед «как» необходимо ставить запятую, а когда она не нужна. Материал поможет школьникам, студентам и всем, кто хочет писать грамотно, ориентироваться в правилах русской пунктуации и избегать распространенных ошибок.