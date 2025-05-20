В Воронеже 1 июля собираются открыть фиджитал-центр

В рамках реконструкции второй очереди Петровской набережной завершаются работы по подготовке к открытию фиджитал-центра, которое запланировано на 1 июля. Это место, где классический спорт соединяется с цифровыми технологиями. Помещения центра уже готовы.
В фиджитал-центре будут проводить занятия, тренировки и соревнования по классическим видам спорта и киберспорту: фиджитал-футбол, фиджитал-стритбол, воркаут. На уличной спортивной площадке разместят поле для мини-футбола размером 40×20 м, площадку для баскетбола с игровым полем 15×14 м и зону воркаута и тренажеров. В здании модульного спортивного центра оборудуют зоны виртуальной реальности, игровых консолей, компьютерный зал, медицинский и тренерский кабинеты, санузлы, душевые.
В центре будут проходить тренировки по FIFA и NBA с профессиональным инструктором, занятия по футболу и стритболу. Там оборудуют площадку для пилотирования дронов. Современное оборудование: VR-шлемы, PlayStation, игровые ПК уже закупили.