Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи открыли сезон по сбору благородных грибов (фото)

После сезона дождей в Омской области открывается сезон тихой охоты.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области начинается грибной сезон. Своим «уловом» омичи делятся в одной из специализированных групп Омска. На страничке сообщества «Грибы. Грибники Омска и Омской области» появились фото с благородными грибами.

«Сезон открыт, сегодня, рп. Таврическое. Делюсь результатом своего похода в лес», — написал один из участников сообщества.

Фото: сообщество в «ВКонтакте» «Грибники Омска и Омской области».

В Омском районе грибники особенно активны.

«Ну вот, потихоньку, маленькими шагами мы приближаемся к массовому сбору», — написала жительница Омского района Элина.

Фото: сообщество в «ВКонтакте» «Грибники Омска и Омской области».

Несмотря на грибной ажиотаж, специалисты предупреждают о повышенной активности клещей. Непривитым от клещевого энцефалита рекомендуется воздержаться от посещения лесных массивов.

Помните, что не все грибы безопасны для употребления. Многие грибы являются ложными, такие грибы легко определить по внешнему виду. Перед употреблением грибов в пищу необходимо тщательно их проверить и убедиться в их безопасности.

Ранее мы рассказывали, где в Омске можно насобирать сморчков.