Омичи открыли сезон по сбору благородных грибов (фото)

В Омской области начинается грибной сезон. Своим «уловом» омичи делятся в одной из специализированных групп Омска. На страничке сообщества «Грибы. Грибники Омска и Омской области» появились фото с благородными грибами.
«Сезон открыт, сегодня, рп. Таврическое. Делюсь результатом своего похода в лес», — написал один из участников сообщества.
Фото: сообщество в «ВКонтакте» «Грибники Омска и Омской области».
В Омском районе грибники особенно активны.
«Ну вот, потихоньку, маленькими шагами мы приближаемся к массовому сбору», — написала жительница Омского района Элина.
Фото: сообщество в «ВКонтакте» «Грибники Омска и Омской области».
Несмотря на грибной ажиотаж, специалисты предупреждают о повышенной активности клещей. Непривитым от клещевого энцефалита рекомендуется воздержаться от посещения лесных массивов.
Помните, что не все грибы безопасны для употребления. Многие грибы являются ложными, такие грибы легко определить по внешнему виду. Перед употреблением грибов в пищу необходимо тщательно их проверить и убедиться в их безопасности.
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