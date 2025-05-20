Работодатели должны обеспечивать мигрантов жильем, заявил Бастрыкин

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Отечественные предприниматели, принимающие на работу мигрантов, обязаны обеспечивать их жильем, медобслуживанием, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«Надо, чтобы наши бизнесмены — те, которые завозят мигрантов и полагают, что без них мы погибнем, (предоставляли им за свой счет — ред.) — жилье, страхование, медицинское обслуживание, обязательное заключение контракта иностранного рабочего (с работодателем — ред.)», — сказал он на полях ПМЮФ.
Бастрыкин добавил, что контракт c иностранцем должен быть заключен не более чем на год.
«И по окончании трудового соглашения… он (мигрант — ред.) убывает к себе на родину», — сказал Бастрыкин.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.