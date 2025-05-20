Работодатели должны обеспечивать мигрантов жильем, заявил Бастрыкин

«Надо, чтобы наши бизнесмены — те, которые завозят мигрантов и полагают, что без них мы погибнем, (предоставляли им за свой счет — ред.) — жилье, страхование, медицинское обслуживание, обязательное заключение контракта иностранного рабочего (с работодателем — ред.)», — сказал он на полях ПМЮФ.