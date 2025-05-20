В России вышел случайно найденный роман Эдуарда Лимонова

Эдуард Лимонов работал над романом в Париже в 1980-е. Его публикация так и не состоялась. Долгое время рукопись книги считалась утраченной. Сам писатель говорил, что экземпляр сожжен. Эдуард Лимонов рассказывал, что привез около 5 тыс. книг в Россию и оставил у своего приятеля Мишеля Бидо. Тот уехал в путешествие, а приглядывавший за домом знакомый начал топить камин рукописями, найденными в подвале. Одной из сожженных тогда книг, думал писатель, была и «Москва Майская».