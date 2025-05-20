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Минюст объяснил, в каком случае инопланетянина признают иноагентом

Свириденко: инопланетянина признают иноагентом, если он действует против РФ.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Инопланетянина признают иностранным агентом, если он будет действовать против России, заявил замминистра юстиции Олег Свириденко на ПМЮФ.

«Предыдущее законодательство работало нормально. Но менялись реалии времени. Усилилось влияние на Россию коллективного Запада. Мы не могли стоять на одном месте, поэтому меры и формы нового законодательства были вынужденными и необходимыми. Мы не имели права не реагировать на эти процессы. Принятым законом (об иноагентах. — Прим. ред.) расширен субъектный состав иностранных агентов. И сегодня хоть космонавт приземлится с любой планеты и начнет творить чудеса против нашей страны — он будет иноагентом», — сказал Свириденко.

XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.