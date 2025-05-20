В Госдуму внесли законопроект о защите пострадавших в ДТП

В документах отмечается, что сейчас судебные приставы не могут ограничить таким должникам право управления автомобилем, что снижает эффективность взыскания. Действующее законодательство позволяет временно ограничивать водительские права за неуплату алиментов и других долгов, но не за уклонение от компенсации ущерба, причинённого ДТП, что создает правовой пробел, которым часто пользуются недобросовестные водители.