Путин отметил вклад Съезда онкологов России в развитие здравоохранения

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал врачей на ХIII Съезде онкологов России с международным участием, отметив, что важным вкладом в развитие приоритетных направлений здравоохранения являются традиционные форумы, собирающие на своих площадках представителей медицинского сообщества из разных регионов России и зарубежных государств.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемые друзья! Приветствую вас на ХIII Съезде онкологов России с международным участием. Знаю, что нынешний съезд особенный, он приурочен к 80-летию создания отечественной онкологической службы… И, конечно, важным вкладом в развитие приоритетных направлений здравоохранения являются традиционные форумы, собирающие на своих площадках представителей медицинского сообщества из разных регионов России и зарубежных государств», — говорится в приветствии.
Путин отметил, что за минувшие годы благодаря самоотверженному, милосердному труду многих поколений учёных, клиницистов, медицинских сестёр, организаторов здравоохранения служба онкологов прошла большой, отмеченный яркими открытиями и научными свершениями путь от первых специализированных диспансеров до высокотехнологичной многоуровневой системы диагностики и лечения онкозаболеваний, соответствующей передовым мировым стандартам.
Президенту отрадно, что врачи бережно хранят и обогащают уникальное творческое наследие предшественников, подвижнически служите избранному делу. Кроме того, такие деловые, товарищеские встречи, их насыщенная повестка позволяют вам обменяться накопленным опытом и лучшими практиками, обсудить насущные отраслевые проблемы, наметить дальнейшие перспективы партнёрства.
«Уверен, что съезд пройдёт в конструктивном ключе, а его рекомендации будут способствовать эффективному решению актуальных профессиональных задач. Желаю вам успехов и всего самого доброго», — добавил он.