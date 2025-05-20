Путин отметил вклад Съезда онкологов России в развитие здравоохранения

«Уважаемые друзья! Приветствую вас на ХIII Съезде онкологов России с международным участием. Знаю, что нынешний съезд особенный, он приурочен к 80-летию создания отечественной онкологической службы… И, конечно, важным вкладом в развитие приоритетных направлений здравоохранения являются традиционные форумы, собирающие на своих площадках представителей медицинского сообщества из разных регионов России и зарубежных государств», — говорится в приветствии.