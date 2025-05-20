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В Таганроге предложили увеличить тариф на пассажирские перевозки

В Таганроге заговорили о повышении оплаты за проезд в общественном транспорте.

Источник: Комсомольская правда

Перевозчики Таганрога заявили о необходимости повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Теперь они должны обосновать свою просьбу, сообщила в Telegram глава города Светлана Камбулова.

— Провела встречу с руководителями компаний. Разговор был конкретным и порой на повышенных тонах. Перевозчики высказали свои проблемы и обратились с просьбой о повышении тарифа. Запросила экономическое обоснование, — написала Светлана Камбулова.

Также глава Таганрога указала на нарушения, которые периодически выявляют во время проверок. В связи с этим чиновник потребовала четко соблюдать график движения автобусов и выпуск машин на линию, а также следить за санитарным состоянием транспорта.

— Надеюсь, наши совместные усилия приведут к положительным изменениям в транспортной сфере города, — добавила Светлана Камбулова.

Напомним, в ноябре 2023 года проезд в городских автобусах Таганрога составил 37 рублей при оплате наличными и 35 рублей при безналичной оплате. Также действовал льготный проезд.

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