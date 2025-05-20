Украинским военнопленным в России передали 1,5 тысячи посылок от близких

«Только что мы завершили передачу посылок для наших военнопленных, в которых вещи теплые, самое необходимое в быту, но самое важное — это письма из дома от мамы, от жены, детский рисунок. Мы передали и украинским военнопленным 1500 посылок», — сказала Москалькова журналистам.