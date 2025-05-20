Украинским военнопленным в России передали 1,5 тысячи посылок от близких

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российская сторона передала украинским военнопленным 1,5 тысячи посылок от близких, российские пленные также получили письма и посылки из дома, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Только что мы завершили передачу посылок для наших военнопленных, в которых вещи теплые, самое необходимое в быту, но самое важное — это письма из дома от мамы, от жены, детский рисунок. Мы передали и украинским военнопленным 1500 посылок», — сказала Москалькова журналистам.
Федеральный омбудсмен также выразила надежду на то, что гуманитарный коридор между Россией и Украиной будет работать дальше.