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Украинским военнопленным в России передали 1,5 тысячи посылок от близких

Москалькова: украинским военнопленным в РФ передали 1,5 тыс посылок от близких.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российская сторона передала украинским военнопленным 1,5 тысячи посылок от близких, российские пленные также получили письма и посылки из дома, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Только что мы завершили передачу посылок для наших военнопленных, в которых вещи теплые, самое необходимое в быту, но самое важное — это письма из дома от мамы, от жены, детский рисунок. Мы передали и украинским военнопленным 1500 посылок», — сказала Москалькова журналистам.

Федеральный омбудсмен также выразила надежду на то, что гуманитарный коридор между Россией и Украиной будет работать дальше.