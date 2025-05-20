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В Петербурге задержали мужчину по подозрению в обороте порнографии

В Петербурге задержали трудника монастыря по подозрению в обороте порнографии.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Мужчина задержан по подозрению в обороте порнографии с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, задержанный работал трудником в одном из монастырей, добавил РИА Новости источник в силовых структурах города.

«По данным следствия, злоумышленник пересылал со своего аккаунта в мессенджере фото и видеозаписи порнографического содержания с участием несовершеннолетних другим пользователям… Фигурант был установлен и 19 мая задержан», — сообщает пресс-служба ГСУ СК.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ (оборот материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних).

Источник РИА Новости в силовых структурах города отметил, что мужчина работал трудником в одном из монастырей Петербурга.

В пресс-службе ГСУ СК по Петербургу добавили, что в отношении задержанного решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.