В Петербурге задержали мужчину по подозрению в обороте порнографии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Мужчина задержан по подозрению в обороте порнографии с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, задержанный работал трудником в одном из монастырей, добавил РИА Новости источник в силовых структурах города.