Госдума ввела госрегулирование оборота метанола

Реализация такой продукции будет возможна лишь при условии размещения на ее упаковке (таре) предупредительной маркировки о наличии метанола и его опасности для жизни и здоровья. При перевозке, погрузке и разгрузке должны соблюдаться требования к перевозке опасных грузов, при хранении — требования, утвержденные кабмином. Порядок уничтожения метанола и метанолсодержащих жидкостей также определит правительство. Лица, нарушающие эти требования, будут нести ответственность.