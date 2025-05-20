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Защита обжаловала арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ

Защита обжаловала арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ Смеркиса.

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Замоскворецкий суд Москвы поступила жалоба на арест бывшего главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.

«В суд поступила апелляционная жалоба защиты», — рассказали в суде.

Замоскворецкий суд Москвы 16 мая избрал Смеркису меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до десяти лет.

Приложение для торговли криптовалютой Blum ранее сообщило, что сооснователь проекта Смеркис уходит с должности директора по маркетингу и более не связан с развитием проекта.