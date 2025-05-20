Защита обжаловала арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Замоскворецкий суд Москвы поступила жалоба на арест бывшего главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
«В суд поступила апелляционная жалоба защиты», — рассказали в суде.
Замоскворецкий суд Москвы 16 мая избрал Смеркису меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до десяти лет.
Приложение для торговли криптовалютой Blum ранее сообщило, что сооснователь проекта Смеркис уходит с должности директора по маркетингу и более не связан с развитием проекта.