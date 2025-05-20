Раскольников наших дней с холодным голосом: почему подростки убивают

— На видео не видно лица девочки, но слышно совершенно холодный, равнодушный и безэмоциональный голос. Это наталкивает на мысли о том, что у нее есть те или иные психические расстройства: либо личностное расстройство, либо какая-то форма шизофрении. Детскую форму шизофрении диагностируют даже с четырех лет: она заложена в генетическом коде — это не приобретенная болезнь. Вопрос лишь в том, в каком возрасте она проявится. Но вне зависимости от того, подтверждено ли у девочки наличие расстройства или шизофрении, уже сейчас можно сказать, что на подобные поступки совершенно здоровые дети не способны, — сказала Жесткова.