Раскольников наших дней с холодным голосом: почему подростки убивают

По подозрению в жестком убийстве семилетней девочки из Бердянска была задержана девочка 14 лет. Жертва была убита тремя ударами молотка по голове — похожим способом когда-то совершал убийства «битцевский маньяк» Александр Пичушкин. В ходе следствия юная подражательница призналась, что это не единственная ее жертва. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, почему у ребенка может возникнуть желание убивать и о каких отклонениях в психике это может свидетельствовать.
Подробнее о произошедшем.
Семилетняя девочка пропала в Бердянске 16 мая 2025 года. Она гуляла около своего дома, а после ее никто не видел. Правоохранители начали поиски ребенка и уже на следующий день нашли ее тело в лесу, неподалеку от местного завода. Подозрения пали на 14-летнюю школьницу. Подозревается, что она убила семилетнюю девочку тремя ударами молотка по голове, копируя почерк Александра Пичушкина, а на месте преступления оставила записку с признанием в любви к маньяку.
Следователям задержанная рассказала, что в день убийства встретила маленькую девочку на улице, предложила ей прогуляться в сторону леса и по пути ударила ее молотком по голове, который был у нее в сумке. По делу назначили несколько судебных и судебно-психиатрических экспертиз.
Почему дети подражают убийцам.
По мнению кандидата медицинских наук, психиатра, психотерапевта, психолога Елизаветы Жестковой, среди детей и подростков распространено увлечение тру-краймом, потому что это позволяет им чувствовать себя неким Родионом Раскольниковым наших дней.
— Так для них открывается ощущение всесилия, инаковости, своей особенности, подобно герою «Преступления и наказания» Федора Достоевского. В болезненном ключе их влечение может проявляться в виде реального убийства, — сообщила Жесткова.
О каких расстройствах говорит такой поступок.
Специалист обратила внимание, что по видео с допроса девочки, которое доступно в Сети, прослеживается, что подросток совершенно не сопереживает, не сочувствует и не раскаивается в содеянном, что наталкивает на мысли о ее психическом нездоровье.
— На видео не видно лица девочки, но слышно совершенно холодный, равнодушный и безэмоциональный голос. Это наталкивает на мысли о том, что у нее есть те или иные психические расстройства: либо личностное расстройство, либо какая-то форма шизофрении. Детскую форму шизофрении диагностируют даже с четырех лет: она заложена в генетическом коде — это не приобретенная болезнь. Вопрос лишь в том, в каком возрасте она проявится. Но вне зависимости от того, подтверждено ли у девочки наличие расстройства или шизофрении, уже сейчас можно сказать, что на подобные поступки совершенно здоровые дети не способны, — сказала Жесткова.
Готов признаться еще в 11 убийствах: история битцевского маньяка Пичушкина.
Не всегда виноваты родители.
При этом психиатр считает, что не всегда за такими поступками детей стоит неправильное воспитание.
— С большей вероятностью мы имеем дело с расстройством личности, на которое родители просто вовремя не обратили внимание и не поняли, что с их девочкой что-то не так. Но глубинно причина ее поступка вряд ли кроется в неправильном воспитании: чтобы довести подростка до мыслей об убийстве, нужно особенно постараться, — заверила специалист.
Однако она рекомендовала родителям быть более внимательными к собственным детям и, если какие-то особенности поведения начинают их настораживать, обратиться за помощью к специалисту.
— Взрослые должны наблюдать за ребенком: насколько он общительный, как контактирует со сверстниками, закрывается ли дома в комнате, что смотрит, слушает, читает, чем интересуется, с кем дружит, проявляет ли агрессию к животным. Общеизвестный факт, что серийные убийцы изначально проявляли агрессию к животным, а потом перешли на людей. Если родители заметили какие-то странности, следует показать ребенка детскому психологу или психиатру, — заключила Жесткова.
Иногда за странным поведением детей стоит «плохая компания», в которую он попадает неосознанно, опираясь на общие хобби или увлечения. Детский психолог Наталья Наумова рассказала «ВМ», как понять и что делать, если ребенок оказался втянут в потенциально опасный круг сверстников.