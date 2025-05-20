Найден способ сделать ценный белковый продукт из семян красного перца

ЧЕЛЯБИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Международная команда ученых из Пакистана и России нашла способ, который позволяет создать ценный белковый продукт из изолята, полученного из семян красного перца, которые традиционно считаются малопригодными для добавления в пищу. Новый изолят можно использовать в кулинарии для повышения пищевой ценности продуктов питания, сообщили ТАСС в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).
«Ранее уже были способы, которые позволяли получать изолят белка из семян красного перца (RPSPI), однако свойства этого продукта (растворимость, вкус, степень усвоения организмом) оставляли желать лучшего. Для исправления этой ситуации международный коллектив ученых подверг данный изолят воздействию ультразвука по разработанным методикам», — сказали в пресс-службе.
В результате произошло значительное улучшение пищевых качеств изолята. Растворимость в воде после обработки ультразвуком выросла на 25%, индекс эмульгирующей активности — на 49,4%, индекс стабильности эмульсии — на 45,11%, водоудерживающая способность — на 65,1%. Маслоудерживающая способность увеличилась на 46,2%, а пенообразующая способность — на 71,1%. Все эти показатели свидетельствуют, что новый изолят белка красного перца имеет кулинарную значимость", — сказали в вузе.
Там отметили, что семена красного перца содержат от 13,7% до 29,1% белка с широким спектром незаменимых аминокислот, необходимых человеку. Среди них лизин, треонин и триптофан, этот белок обладает свойствами антиоксиданта.
По информации пресс-службы, исследования проводил международный коллектив ученых под руководством пакистанского профессора Мухаммада Файзала Мансура. Одним из соавторов разработки выступила научный сотрудник кафедры «Технология и организация общественного питания» ЮУрГУ Диана Тазеддинова.