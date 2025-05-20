Найден способ сделать ценный белковый продукт из семян красного перца

В результате произошло значительное улучшение пищевых качеств изолята. Растворимость в воде после обработки ультразвуком выросла на 25%, индекс эмульгирующей активности — на 49,4%, индекс стабильности эмульсии — на 45,11%, водоудерживающая способность — на 65,1%. Маслоудерживающая способность увеличилась на 46,2%, а пенообразующая способность — на 71,1%. Все эти показатели свидетельствуют, что новый изолят белка красного перца имеет кулинарную значимость", — сказали в вузе.