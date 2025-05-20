Химики расшифровали спектры космического излучения с помощью ИИ

Согласно одной из гипотез, полициклические ароматические углеводороды могли участвовать в синтезе РНК в «первичном бульоне» ранней Земли, став основой для зарождения жизни. Они содержат два и более конденсированных бензольных кольца. Сегодня ученые исследуют ПАУ в основном с помощью ИК-спектроскопии. Однако интерпретация спектров остается сложной задачей, так как экспериментальных данных пока немного, а теоретические расчеты требуют больших временных затрат.