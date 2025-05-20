В СКФО предложили использовать ионы металла для лучшего усвоения витаминов

СТАВРОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Ученые Северного Кавказа предложили соединять витамины ионом металла в продуктах для лучшего усвоения микроэлементов. В Северо-Кавказском федеральном университете разрабатывают инновационный витаминизированный комплекс для обогащения состава кисломолочных продуктов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Мы разрабатываем совершенно новый комплекс, где два витамина соединены ионом металла. Именно в такой форме микроэлементы и витамины максимально эффективно усваиваются организмом человека. Это позволит нам эффективно бороться с дефицитом полезных веществ в организме. Для обогащения мы выбрали молочные продукты, поскольку они занимают около 30% потребительской корзины россиян. Это делает их идеальной платформой для внедрения наших разработок», — цитирует пресс-служба руководителя проекта, и. о. директора института перспективной инженерии Андрея Блинова.
Разработка функциональных кисломолочных продуктов с тройными хелатными комплексами эссенциальных микроэлементов ведется при содействии Российского научного фонда. Ученые разрабатывают добавки, которые содержат цинк, железо, марганец, медь и кобальт вместе с витаминами С и В3. Добавки можно будет внедрить на обычных молочных производствах.
«Важной частью работы стала токсикологическая оценка полученных соединений, эксперименты на лабораторных животных показали, что наши комплексы не оказывают негативного воздействия на показатели крови и основные физиологические функции организма белых аутбредных крыс, отсутствуют патоморфологические изменения, что подтверждает хорошую переносимость препаратов. Также они не обладают аллергенным и раздражающим действием», — отметил Андрей Блинов.
Одним из этапов проекта стала опытно-промышленная выработка образцов обогащенных кисломолочных продуктов. Производственные испытания успешно прошли на молочном комбинате в городе Ставрополе.