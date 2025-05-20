В СКФО предложили использовать ионы металла для лучшего усвоения витаминов

«Мы разрабатываем совершенно новый комплекс, где два витамина соединены ионом металла. Именно в такой форме микроэлементы и витамины максимально эффективно усваиваются организмом человека. Это позволит нам эффективно бороться с дефицитом полезных веществ в организме. Для обогащения мы выбрали молочные продукты, поскольку они занимают около 30% потребительской корзины россиян. Это делает их идеальной платформой для внедрения наших разработок», — цитирует пресс-служба руководителя проекта, и. о. директора института перспективной инженерии Андрея Блинова.