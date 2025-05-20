Школы будут передавать в МВД информацию о несдаче теста детьми мигрантов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Школы РФ будут передавать в МВД информацию о несдаче теста детьми мигрантов на знание русского языка, при бездействии родителей к ним могут применить соответствующие меры, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях ПМЮФ.
«Механизм следующий — если у них не отпало желание все же попасть в школу, то в течение трех месяцев за свой счет они должны, как родители обучить ребенка, найти курсы, у них есть право на попытку. В МВД по всем детям передают в школу информацию, и местные органы МВД должны наблюдать за родителями», — сказал Музаев.
Он добавил, что если через три месяца ребенок не сдал тест, то МВД должно принять меры не по отношению к ребенку, а по отношению к взрослому за неисполнение своих обязательств.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.