Школы будут передавать в МВД информацию о несдаче теста детьми мигрантов

«Механизм следующий — если у них не отпало желание все же попасть в школу, то в течение трех месяцев за свой счет они должны, как родители обучить ребенка, найти курсы, у них есть право на попытку. В МВД по всем детям передают в школу информацию, и местные органы МВД должны наблюдать за родителями», — сказал Музаев.