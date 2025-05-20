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В Казани после реконструкции открылся Московский рынок

Он пока работает в тестовом режиме.

Источник: пресс-служба Московского рынка

В Казани после первой с 1976 года реконструкции открылся Московский рынок. Пространство пока что работает в тестовом режиме.

На первом этаже пришедшие могут приобрести зелень, свежие фрукты и овощи, мясную продукцию, халяль-продукты, молочку, яйца, морепродукты, орехи, сухофрукты, соленья, соусы и специи.

На втором этаже заработал фуд-корт с вьетнамской, тайской, татарской, греческой, восточной, паназиатской и другими кухнями. Московский рынок работает ежедневно с 8.00 до 20.00, сообщает его пресс-служба.

Ранее в Казани Московский рынок представил своих первых резидентов.