В Казани после реконструкции открылся Московский рынок

В Казани после первой с 1976 года реконструкции открылся Московский рынок. Пространство пока что работает в тестовом режиме.
На первом этаже пришедшие могут приобрести зелень, свежие фрукты и овощи, мясную продукцию, халяль-продукты, молочку, яйца, морепродукты, орехи, сухофрукты, соленья, соусы и специи.
На втором этаже заработал фуд-корт с вьетнамской, тайской, татарской, греческой, восточной, паназиатской и другими кухнями. Московский рынок работает ежедневно с 8.00 до 20.00, сообщает его пресс-служба.
Ранее в Казани Московский рынок представил своих первых резидентов.