В Омске за день озеленители высадили 20 тысяч цветов

Озеленители сегодня работали в сквере на пересечении улиц Ленина и Лермонтова, а также на улице Гагарина. Накануне было завершено цветочное оформление следующих улиц: Лукашевича, 1-й Красной Звезды, Красного Пути, Кемеровской и Чокана Валиханова. С начала мая в открытый грунт и декоративные вазоны уже высажено более 110 тысяч растений, включая сальвии, петунии, бегонии и бархатцы.