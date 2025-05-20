В Омске за день озеленители высадили 20 тысяч цветов

Сегодня в Омске специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) высадили 20 тысяч цветов. Особое внимание уделяется внедрению инновационных технологий: впервые в Омске применяется метод вертикального озеленения. Арочные цветочные конструкции уже установлены вдоль улицы 60 лет Победы, а также появятся на участке улицы Гагарина.
Фото: пресс-служба администрации города Омска.
Озеленители сегодня работали в сквере на пересечении улиц Ленина и Лермонтова, а также на улице Гагарина. Накануне было завершено цветочное оформление следующих улиц: Лукашевича, 1-й Красной Звезды, Красного Пути, Кемеровской и Чокана Валиханова. С начала мая в открытый грунт и декоративные вазоны уже высажено более 110 тысяч растений, включая сальвии, петунии, бегонии и бархатцы.
Фото: пресс-служба администрации города Омска.
Работы по оформлению города выполняются с учетом погодных условий и должны быть завершены до 15 июня. Цветочная рассада для клумб закупается через торги, часть ее выращивается в муниципальной теплице, которая функционирует с января. Всего в этом сезоне город планируют украсить не менее 700 тысячами цветов.
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