Жителя Прикамья подозревают в краже дизельного топлива у бывшего работодателя

В Березниках в дежурную часть полиции от директора местного транспортного предприятия поступило заявление о краже дизельного топлива на сумму более 35 тысяч рублей, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
Правоохранители установили личность предполагаемого виновника и задержали его. Подозреваемый — ранее судимый мужчина 1982 года рождения, который раньше работал в организации заявителя.
Фигурант, выбрав удобный момент, зашел на территорию предприятия и, зная, где хранится топливная карта, похитил ее. С помощью карты он продал топливо объемом 400 и 100 литров двум незнакомым водителям, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Затем злоумышленник вернул топливную карту на место.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.