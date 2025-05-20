Жителя Прикамья подозревают в краже дизельного топлива у бывшего работодателя

Фигурант, выбрав удобный момент, зашел на территорию предприятия и, зная, где хранится топливная карта, похитил ее. С помощью карты он продал топливо объемом 400 и 100 литров двум незнакомым водителям, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Затем злоумышленник вернул топливную карту на место.