Замглавы Минюста предложил организовать добровольную регистрацию иноагентов

«Создать некие стимулы для вхождения в статус (иностранного агента — ред.) уже пора… У нас с 2012 года по 2025 990 субъектов, могу ошибиться на 2−3, а в Америке за 10 тысяч за тот же период времени. И как вы понимаете, большая часть — добровольцы. Так давайте, может, и нашим иноагентам создадим условия для того, чтобы они добровольно приходили к нам, заявляя о своей негативной деятельности в отношении нашего государства. Потому что этот вред никакой эксперт оценить не может… Пусть они сами к нам придут в этот реестр», — сказал он.