Замглавы Минюста предложил организовать добровольную регистрацию иноагентов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. В России необходимо создать условия, чтобы люди, которые подпадают под статус иностранного агента, добровольно приходили для регистрации в соответствующем реестре, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме замминистра юстиции РФ Олег Свириденко.
«Создать некие стимулы для вхождения в статус (иностранного агента — ред.) уже пора… У нас с 2012 года по 2025 990 субъектов, могу ошибиться на 2−3, а в Америке за 10 тысяч за тот же период времени. И как вы понимаете, большая часть — добровольцы. Так давайте, может, и нашим иноагентам создадим условия для того, чтобы они добровольно приходили к нам, заявляя о своей негативной деятельности в отношении нашего государства. Потому что этот вред никакой эксперт оценить не может… Пусть они сами к нам придут в этот реестр», — сказал он.
Свириденко напомнил, что в России законодательство за нарушение закона об иноагентах в первом случае предусматривает штраф для физических лиц, тогда как в США за нарушение похожего закона грозит тюремный срок.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.