У водоемов Краснодара началась слежка за горожанами

Для предупреждения несчастных случаев вдоль берегов Кубани и других водоемов установлено 64 камеры видеонаблюдения. Также размещены 240 знаков «Купание запрещено», предупреждающих об опасности.



«С наступлением жары растет число людей, желающих охладиться в реке или прудах. Мы напоминаем: в Краснодаре нет зон, где купание разрешено. Особенно важно не оставлять детей без присмотра у воды. Любой инцидент нужно сразу же сообщать в экстренные службы», — подчеркнул начальник городского управления гражданской защиты Виталий Казликин.



Для оперативного реагирования спасатели работают на четырех сезонных постах — на Старой Кубани, у парка «Рождественский», в парке имени 30-летия Победы и у Детского морского центра имени адмирала Ушакова. Также они регулярно патрулируют Кубань и другие городские водоемы. На дежурства ежедневно выходят 16 лодок.



Дополнительно в школьных лагерях будут проводить занятия по правилам поведения у воды. Уроки безопасности организуют совместно со специалистами городской службы спасения.



Жителям напоминают: при любых признаках ЧС необходимо немедленно звонить по номеру 112 — круглосуточно и бесплатно с мобильного или стационарного телефона.