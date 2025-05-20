Для предупреждения несчастных случаев вдоль берегов Кубани и других водоемов установлено 64 камеры видеонаблюдения. Также размещены 240 знаков «Купание запрещено», предупреждающих об опасности.
«С наступлением жары растет число людей, желающих охладиться в реке или прудах. Мы напоминаем: в Краснодаре нет зон, где купание разрешено. Особенно важно не оставлять детей без присмотра у воды. Любой инцидент нужно сразу же сообщать в экстренные службы», — подчеркнул начальник городского управления гражданской защиты Виталий Казликин.
Для оперативного реагирования спасатели работают на четырех сезонных постах — на Старой Кубани, у парка «Рождественский», в парке имени 30-летия Победы и у Детского морского центра имени адмирала Ушакова. Также они регулярно патрулируют Кубань и другие городские водоемы. На дежурства ежедневно выходят 16 лодок.
Дополнительно в школьных лагерях будут проводить занятия по правилам поведения у воды. Уроки безопасности организуют совместно со специалистами городской службы спасения.
Жителям напоминают: при любых признаках ЧС необходимо немедленно звонить по номеру 112 — круглосуточно и бесплатно с мобильного или стационарного телефона.
У водоемов Краснодара началась слежка за горожанами
В преддверии купального сезона в Краснодаре усилены меры безопасности на водных объектах. Несмотря на то, что официально в краевой столице нет ни одного разрешенного места для купания, горожане и гости нередко нарушают запреты, выходя к воде в жаркую погоду.
Для предупреждения несчастных случаев вдоль берегов Кубани и других водоемов установлено 64 камеры видеонаблюдения. Также размещены 240 знаков «Купание запрещено», предупреждающих об опасности.