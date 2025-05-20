В Донецке Ростовской области до конца лета откроется новый Дворец культуры

— Мы выделим средства из областного бюджета. Но еще нужны 35 млн рублей на оборудование садика, они заложены на следующий год. Постараемся их передвинуть на этот, чтобы в начале 2026 года детский сад открылся, — добавил Юрий Слюсарь.