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В Донецке Ростовской области до конца лета откроется новый Дворец культуры

Глава региона во время рабочей поездки в Донецк проинспектировал ход работ на социальных объектах.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в рамках рабочей поездки посетил несколько социальных объектов Донецка. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.

В частности, донской глава осмотрел новое здание Центрального городского дома культуры, восстановленное после пожара. На ремонт объекта из областной казны потратили около 700 млн рублей, а на его оснащение — 57 млн рублей из местных и региональных средств. Открытие планируют на конец августа.

Площадь нового здания ДК — свыше 6,5 тысячи кв. метров. Кроме того, до 500 мест увеличили вместимость зрительного зала, дополнительные помещения оборудовали для кружков и творческих занятий. В здании также разместят отдел ЗАГСа и молодежный центр.

— Жители города давно ждут восстановления Дома культуры. Нужно максимально оперативно завершить работы и открыть ДК ко Дню города, это будет хороший подарок к празднику, — сказал Юрий Слюсарь.

Также глава региона проверил в Донецке ход капремонта детского сада № 6 «Аленушка». Обновление дошкольного учреждения ведется с 2024 года по программе «Развитие образования». К этому моменту готово уже более 80% работ, ведется внутренняя отделка.

Уже в ходе ремонта выяснилось, что, кроме запланированных проектом работ, потребуются также провести ремонт фасада. На это необходимо 11,5 млн рублей.

— Мы выделим средства из областного бюджета. Но еще нужны 35 млн рублей на оборудование садика, они заложены на следующий год. Постараемся их передвинуть на этот, чтобы в начале 2026 года детский сад открылся, — добавил Юрий Слюсарь.

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