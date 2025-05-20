Медицинскую иглу забыли в легком у пациента в Караганде

Две операции за несколько дней сильно ударили по моему здоровью. Я до сих пор восстанавливаюсь. Швы заживают медленно, любые нагрузки противопоказаны. Если бы иглу не заметили, я мог бы просто умереть. Благодарен врачам центра — они спасли мне жизнь. Но считаю, что за первую операцию кто-то должен ответить.