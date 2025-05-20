МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сравнил высокий процент по ипотеке с пропагандой чайлдфри.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что якобы среди фильмов, которые попадут «под запрет» из-за приказа ведомства об изменениях в порядок выдачи прокатного удостоверения на фильм, могут оказаться франшиза «Гарри Поттер» и сериал «Игра Престолов».
«Рождаемость у нас падает не из-за сериалов, а из-за того, что люди не могут позволить себе купить жильё из-за высокого процента по ипотеке. Процент по ипотеке — вот, что сейчас лучшая пропаганда чайлдфри», — сказал Слуцкий журналистам.
Он добавил, что процент по ипотеке надо снижать, а не запрещать сериалы.