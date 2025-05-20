Слуцкий сравнил высокий процент по ипотеке с пропагандой чайлдфри

«Рождаемость у нас падает не из-за сериалов, а из-за того, что люди не могут позволить себе купить жильё из-за высокого процента по ипотеке. Процент по ипотеке — вот, что сейчас лучшая пропаганда чайлдфри», — сказал Слуцкий журналистам.