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Слуцкий сравнил высокий процент по ипотеке с пропагандой чайлдфри

Слуцкий связал падение рождаемости с недоступностью жилья по ипотеке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сравнил высокий процент по ипотеке с пропагандой чайлдфри.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что якобы среди фильмов, которые попадут «под запрет» из-за приказа ведомства об изменениях в порядок выдачи прокатного удостоверения на фильм, могут оказаться франшиза «Гарри Поттер» и сериал «Игра Престолов».

«Рождаемость у нас падает не из-за сериалов, а из-за того, что люди не могут позволить себе купить жильё из-за высокого процента по ипотеке. Процент по ипотеке — вот, что сейчас лучшая пропаганда чайлдфри», — сказал Слуцкий журналистам.

Он добавил, что процент по ипотеке надо снижать, а не запрещать сериалы.