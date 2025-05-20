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В Уфе отреставрируют булыжную мостовую на улице Трактовой

Администрация Уфы заключила контракт на разработку проекта реставрации имеющей статус объекта культурного наследия булыжной мостовой на улице Трактовой. Данная информация размещена на сайте госзакупок.

Источник: Башинформ

Улица Трактовая — единственная улица в Уфе, где сохранилось булыжное покрытие. Она была замощена в 1824 году, когда город посетил император Александр I. Длина мостовой составляет около 600 метров.

«Сегодня “Булыжная мостовая улицы Трактовой” является объектом культурного наследия. Для нас она имеет большую историческую значимость, — заявил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. — К сожалению, фрагментами требуется восстановление дороги. В ближайшее время выделим финансирование и начнем проектирование. Процесс не быстрый, жителей прошу набраться терпения».

Согласно заключенному контракту, проектно-изыскательские работы необходимо завершить до 25 ноября текущего года. Реставрацию исторической мостовой планируется провести в 2026—2028 годах. Подрядчик также должен выполнить строительство водоотвода, размещение систем электроснабжения, освещения и ремонт тротуаров.

Стоимость работ составит 5,7 миллиона рублей, которые выделят из городского бюджета.