В Уфе отреставрируют булыжную мостовую на улице Трактовой

Улица Трактовая — единственная улица в Уфе, где сохранилось булыжное покрытие. Она была замощена в 1824 году, когда город посетил император Александр I. Длина мостовой составляет около 600 метров.
«Сегодня “Булыжная мостовая улицы Трактовой” является объектом культурного наследия. Для нас она имеет большую историческую значимость, — заявил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. — К сожалению, фрагментами требуется восстановление дороги. В ближайшее время выделим финансирование и начнем проектирование. Процесс не быстрый, жителей прошу набраться терпения».
Согласно заключенному контракту, проектно-изыскательские работы необходимо завершить до 25 ноября текущего года. Реставрацию исторической мостовой планируется провести в 2026—2028 годах. Подрядчик также должен выполнить строительство водоотвода, размещение систем электроснабжения, освещения и ремонт тротуаров.
Стоимость работ составит 5,7 миллиона рублей, которые выделят из городского бюджета.