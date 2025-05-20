Мишустин: России нужны нестандартные решения в вопросе космических запусков

«Одним из важнейших ключевых вызовов сегодня является необходимость кратного снижения стоимости выведения полезной нагрузки. Ожидаем от наших конструкторов, инженеров, ученых нестандартных технических решений. Это могут быть версии многоразовых комплексов, либо принципиально иные системы с инновационными свойствами, которые кардинально изменят традиционное представление о способах запуска в космос», — сказал Мишустин.