Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре пройдет большой бесплатный концерт скрипача-виртуоза Юрия Башмета

Скрипач-виртуоз Юрий Башмет даст большой бесплатный концерт для жителей Самары 1 июня 2025 года в честь 185-летия со дня рождения композитора Петра Чайковского (12+).

Скрипач-виртуоз Юрий Башмет даст большой бесплатный концерт для жителей Самары 1 июня 2025 года в честь 185-летия со дня рождения композитора Петра Чайковского (12+).

Концерт начнется в 20:00 в амфитеатре на Площади Славы.

Солистами концерта выступят молодые певцы: Эльмира Караханова, Данила Князев, Валерия Торунова, Давид Посулихин, Николай Землянских и Игорь Онищенко.

Также запланированы танцевальные номера от артистов балета Большого театра Дениса Родькина и Элеоноры Севенард.

Музыкальные произведения исполнят лауреат конкурса имени Чайковского виолончелист Александр Рамм и гобоист Федор Освер. Ведущим вечера будет заслуженный артист России Алексей Дубровский.

Вход свободный.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы не упустить новостей, которые не публикуются на сайте!