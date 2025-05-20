В Самаре пройдет большой бесплатный концерт скрипача-виртуоза Юрия Башмета

Скрипач-виртуоз Юрий Башмет даст большой бесплатный концерт для жителей Самары 1 июня 2025 года в честь 185-летия со дня рождения композитора Петра Чайковского (12+).
Концерт начнется в 20:00 в амфитеатре на Площади Славы.
Солистами концерта выступят молодые певцы: Эльмира Караханова, Данила Князев, Валерия Торунова, Давид Посулихин, Николай Землянских и Игорь Онищенко.
Также запланированы танцевальные номера от артистов балета Большого театра Дениса Родькина и Элеоноры Севенард.
Музыкальные произведения исполнят лауреат конкурса имени Чайковского виолончелист Александр Рамм и гобоист Федор Освер. Ведущим вечера будет заслуженный артист России Алексей Дубровский.
Вход свободный.
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