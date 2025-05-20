В Самаре 1 июня пройдет бесплатный концерт Юрия Башмета

Фестиваль проводят при поддержке минкульта России, Президентского фонда культурных инициатив и Самарской филармонии. Гала-концерт начнется 1 июня в 20.00. На нем выступят ведущие артисты Большого театра, талантливые молодые певцы, исполнители. Вход на мероприятие — свободный.