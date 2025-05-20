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В Самаре 1 июня пройдет бесплатный концерт Юрия Башмета

На Площади Славы в Самаре состоится главный концерт фестиваля Юрия Башмета.

Источник: Комсомольская правда

В первый день лета самарцы смогут посетить бесплатный концерт (6+) Юрия Башмета. 1 июня на Площади Славы пройдет главный концерт IV музыкального фестиваля скрипача-виртуоза в Самарской области.

— Уникальный гала-концерт посвящен 185-летию Чайковского, — рассказали в Самарской филармонии.

Фестиваль проводят при поддержке минкульта России, Президентского фонда культурных инициатив и Самарской филармонии. Гала-концерт начнется 1 июня в 20.00. На нем выступят ведущие артисты Большого театра, талантливые молодые певцы, исполнители. Вход на мероприятие — свободный.