Мишустин рассказал о развитии космической деятельности в России

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Планы России по развитию космической деятельности потребуют более 1 триллиона рублей в ближайшие три года и около 4,5 триллионов рублей в перспективе до 2036 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Все задачи достаточно ресурсоемкие. По оценкам специалистов, для их выполнения на следующий трехлетний период надо предусмотреть суммарно более 1 триллиона рублей, в перспективе до 2036 года — около 4,5 триллионов», — сообщил Мишустин в ходе стратегической сессии, посвященной развитию космической отрасли в России.
Он подчеркнул, что «предстоящий масштаб работ потребует максимально взвешенного использования всех доступных ресурсов страны».
«И при подготовке долгосрочной финансовой модели должны быть, конечно, тщательно продуманы вопросы коммерциализации продуктов и услуг, обеспечения устойчивого спроса на них, что создаст условия для объединения усилий государства и бизнеса и, что очень важно, позволит сюда привлечь частные инвестиции. А значит, начнут активно открываться технологические стартапы, новые конструкторские бюро, инновационные производства», — добавил премьер.