Мишустин рассказал о развитии космической деятельности в России

«И при подготовке долгосрочной финансовой модели должны быть, конечно, тщательно продуманы вопросы коммерциализации продуктов и услуг, обеспечения устойчивого спроса на них, что создаст условия для объединения усилий государства и бизнеса и, что очень важно, позволит сюда привлечь частные инвестиции. А значит, начнут активно открываться технологические стартапы, новые конструкторские бюро, инновационные производства», — добавил премьер.