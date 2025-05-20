В Башкирии порядка 500 тысяч человек являются волонтерами

На сегодняшний день в Башкирии волонтерами являются около полумиллиона человек. Об этом рассказал министр молодежной политики региона Вито Сабиров. Из 500 тысяч человек более 165 тысяч человек официально зарегистрированы на всероссийской платформе «Добро.рф».
Глава министерства отметил, что со 2 по 4 июня текущего года в военно-патриотическом комплексе «Патриот», носящем имя Героя России Максима Серафимова, пройдет специальная летняя смена для активистов добровольческого движения. Ожидается, что в мероприятии примут участие 300 человек из разных уголков республики.
По словам Сабирова, программа лагеря будет включать три основных направления работы. Первое направление ориентировано на учащихся школ и колледжей в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в движении «тимуровцы Башмолодежи». Второе направление предназначено для волонтерских объединений республики, принимающих добровольцев от 14 лет. Третья программа разработана специально для сотрудников муниципальных штабов и Добро. Центров, возраст участников которой начинается от 18 лет.
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