В Башкирии порядка 500 тысяч человек являются волонтерами

По словам Сабирова, программа лагеря будет включать три основных направления работы. Первое направление ориентировано на учащихся школ и колледжей в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в движении «тимуровцы Башмолодежи». Второе направление предназначено для волонтерских объединений республики, принимающих добровольцев от 14 лет. Третья программа разработана специально для сотрудников муниципальных штабов и Добро. Центров, возраст участников которой начинается от 18 лет.