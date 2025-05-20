В России обяжут авиакомпании размещать рядом родителей и детей

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Авиакомпании РФ вскоре будут обязаны размещать на борту самолета родителей и всех их детей на соседних местах в непосредственной близости друг от друга, если в блоке кресел для этого недостаточно мест, сообщила директор юридического департамента «Аэрофлота» Анна Хомякова на XIII Петербургском международном юридическом форуме.
Минтранс РФ в прошлом году вместе с авиакомпаниями реализовал инициативу по размещению детей рядом с родителями в самолетах. Основной принцип рассадки — один ребенок рядом с одним взрослым в одном ряду, не разделенном проходами. Этот приказ вступил в силу 20 января.
«В начале этого года были согласованы дополнительные преимущества для пассажиров с детьми. При наличии двух и более детей и отсутствии достаточного количества мест в блоке кресел допускается предоставление пассажирам соседних мест в непосредственной близости друг от друга. Все эти положения либо уже закреплены, либо в ближайшее время будут внесены в законодательство и будут подлежать обязательному применению авиакомпаниями», — сообщила Хомякова.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.